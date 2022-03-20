Chelsea FA Cup'ta yarı finalde
İngiltere FA Cup çeyrek final maçında Chelsea, deplasmanda Middlesbrough'u 2-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.
İngiltere FA Cup çeyrek final maçında Chelsea, deplasmanda Middlesbrough ile karşılaştı.
Riverside Stadı'nda oynanan mücadeleyi Chelsea, 2-0 kazandı.
Londra ekibine galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Romelu Lukaku ve 31. dakikada Hakim Ziyech kaydetti.
Chelsea bu sonucun ardından İngiltere FA Cup'ta yarı finale yükseldi.
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