Cristiano Ronaldo ile Valencia'nın sahibi Peter Lim arasında iş birliği
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Valencia'nın sahibi iş insanı Peter Lim ile yeni bir projeye imza attı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Valencia'nın sahibi iş insanı Peter Lim ile yeni bir projeye imza attı.
Ülkesinin en zengin iş insanları arasında gösterilen Singapurlu Lim ile Ronaldo, futbol, teknoloji ve iletişimi birleştirmeyi amaçlayan "ZujuGP" adlı yeni sosyal medya girişiminin ortakları arasında yer alacaklarını duyurdu.
68 yaşındaki Lim'in sahibi olduğu Mint Medya, 2015'ten bu yana 36 yaşındaki Portekizli yıldızın imaj haklarını da elinde tutuyor.
ZujuGP'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, "Futbolu bir daha asla aynı şekilde göremeyeceksiniz" sloganıyla yapılan tanıtımda, girişimin 14 Ekim Perşembe günü kullanıcılara ulaşacağı belirtildi.
Ronaldo ise sosyal medya hesaplarından attığı mesajlarda, "ZujuGP'ye üye olun ve bu yolculukta bize katılın." çağrısında bulundu.
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