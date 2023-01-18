Crystal Palace - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 7. haftadaki erteleme karşılaşmasında Crystal Palace deplasmanına konuk olacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 12:05
Crystal Palace - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Premier Lig heyecanı 8 Eylül tarihinde hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth sebebiyle ertelenen Crystal Palace - Manchester United maçı ile devam ediyor.

Kadrosuna Wout Weghorst'u katan Manchester United, ertelenen 7. hafta mücadelesinde deplasmanda Crystal Palace'a konuk olacak.

CRYSTAL PALACE - MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?

Selhurst Park'ta oynanacak karşılaşma TSİ 23:00'te başlayacak.

CRYSTAL PALACE - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Robert Jones'un yöneteceği mücadele beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

İKİ TAKIMIN SON LİG MAÇI

Manchester United ligin son maçında, kendi evinde konuk ettiği Manchester City'yi 2-1 mağlup etmişti.

Crystal Palace ise Chelsea deplasmanından 1-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.


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