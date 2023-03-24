Danimarka, Höjlund ile güldü!
Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında Danimarka, sahasında Finlandiya'yı 3-1 mağlup etti.
Avrupa Şampiyonası Elemeri H Grubu ilk maçında Danimarka, sahasında Finlandiya ile karşılaştı.
Parken'de oynanan maçı Danimarka 3-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 21, 82 ve 90+3. dakikalarda Höjlund kaydetti. Finlandiya'nın tek golünü 53. dakikada Antman attı.
Danimarka'da Galatasaraylı futbolcu Victor Nelsson, 18. dakikada sakatlanan Christensen'in yerine oyuna dahil oldu. Trabzonsporlu Jens Larsen ise 65. dakikada Maehle'nin yerine oyuna girdi.
H Grubu'nun ilk maçını kazanan Danimarka, bir sonraki maçında Kazakistan ile oynayacak. Finlandiya ise Kuzey İrlanda ile karşılaşacak.
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