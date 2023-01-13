Dimitris Itoudis: 'Maçı kontrol ettik'

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 07:28

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 07:28

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, THY EuroLeague'de Bayern Münih karşısında alınan 79-71'lik galibiyet sonrası görüşlerini aktardı.

Yunan başantrenör, "Maçı kontrol ettik. Çok kararlıydık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Sezonuun aslında kötü bir maçından çıkmıştık bugünkü maçta bunu değiştirdik. Bu yüzden benim için önemli" dedi.

Itoudis ayrıca, "Krediyi vermek lazım Bayern hiç vazgeçmiyor, hep savaşıyorlar. Sezonun bu bölümünde iyi iş çıkarttılar. Hep birlikte mücadele ettik. Taraftara ve oyuncularıma tebrikler." diye konuştu.