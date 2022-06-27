Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu: Savaşın ortasındayız

27 Haziran 2022 Pazartesi, 20:49

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turundaki rakibi Dinamo Kiev'in 76 yaşındaki deneyimli teknik direktörü Mircea Lucescu, kritik maçlar öncesi İsviçre'den Blick gazetesine açıklamalarda bulundu.

Lucescu, birkaç sene önce futbolun anlamına dair söylediklerinin hatırlatılması üzerine, "Futbol, her insanın hayatının bir parçasıdır ve pandemide bile çok önemliydi. Futbol, yaşamak için umut verir, coşku ve motivasyon verir. İnsanlar da kendi takımlarının maçlarını izlemek ister. Bu istek, Ukrayna'nın İskoçya ve Galler'e karşı oynadığı Dünya Kupası eleme maçlarında bile görülüyordu. Ukraynalılar, futbolu ve milli takımlarını çok seviyorlar. 90 dakika boyunca ülkede neler olup bittiğini unuttular ve milli takımlarını desteklediler" cevabını verdi.

"BÜYÜK KULÜPLER TEKLİFİMİZİ KABUL ETMEDİ"

Büyük takımların kendilerine yardım etmediğini belirten Lucescu, "Bize Doğu Avrupa dışında sadece Borussia Dortmund yardımcı oldu. Büyük kulüplerden hiçbiri teklifimizi kabul etmedi. İsviçre de bize her zaman yardım etti. Çatışma başladığında herkes yardım etmek istedi ama zaman geçti ve her şey rutin hale geldi. İnsanlar unutmaya başladı. Halbuki birçok insan ölüyor ve kıtlık devam ediyor. Ekibimle birlikte bunun bitmediğini hatırlatmaya çalışıyorum. Avrupa'nın bir yerinde korkunç bir savaş devam ediyor" dedi.

"20 TEMMUZ'DA FENERBAHÇE İLE POLONYA'DA OYNAYACAĞIZ"

Fenerbahçe ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi karşılaşması ile ilgili deneyimli çalıştırıcı, "Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turuna hazırlanmaya çalışıyoruz. 20 Temmuz'da Fenerbahçe ile Polonya'da oynayacağız. Ardından bir hafta sonra Türkiye'ye gideceğiz. Aralık 2021'den bu yana resmi maç oynamadık, 21 hazırlık maçı yaptık, 18 galibiyet aldık ve 3 kez berabere kaldık. Tüm oyuncuların oynamasına izin vermeye ve oyuncuların forma rekabeti yaşamasına izin vermeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA LİGİ BAŞLAMALI"

Ukrayna Ligi'nin mutlaka başlaması gerektiğini vurgulayan Lucescu, "Bana göre, daha az tehlikeli bölgelerde yapılması gerekse bile Ukrayna Ligi herkes için çok önemli ve başlamalı. Herkese hayatın devam ettiğini göstermemiz gerekiyor. Durmamalıyız. 29 Temmuz'da Everton ile bir maçımız var ve ardından Kiev'e dönebileceğimizi umuyorum. Hayat bugünlerde böyle. Her gün umut ediyoruz" diye konuştu.