Domenec Torrent'ten penaltı tepkisi: Çok saçma
Galatasaray teknik direktörü Domenec Torrent, 3-1 kaybedilen Gaziantep maçında ev sahibine verilen penaltıyı eleştirdi. Torrent, "Son saniyede bir gol yedik ilk yarıda. Ayrıca çok saçma bir penaltı olduğunu aslında söyleyebilirim" dedi.
Süper Lig'de Gaziantep'in konuğu olan Galatasaray, Bafetimbi Gomis'in golüyle öne geçtiği maçta 3-1 mağlup ayrıldı.
Galatasaray teknik direktörü Domenec Torrent karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa verdiği demeçte sonucun oyunu yansıtmadığını söyledi.
Torrent, dengeli bir oyun olduğunu vurgulayarak, "Sahada bence çok dengeli bir maç vardı. Sonuç sahadaki oyunu net bir şekilde yansıtmıyor. Son saniyede bir gol yedik ilk yarıda" dedi.
"SAÇMA BİR PENALTI"
Gaziantep'in kazandığı penaltıyı eleştiren Torrent, "Çok saçma bir penaltıydı. Neden penaltıydı anlayamıyorum. Bafe'nin beraberlik getirme şansı olan bir pozisyon vardı, maçı beraberliğe getirmek farklı bir yere götürebilirdi. Ancak golü kaçırdık ve rakip bir gol daha buldu. Futbol adil bir oyun değil" diye konuştu.
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