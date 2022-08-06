Dortmund galibiyete tek golle ulaştı!
Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen'i 1-0 mağlup etti.
Almanya Bundesliga'da yeni sezonun ilk haftasında Edin Terzic'in çalıştırdığı Borussia Dortmund ile Gerardo Seoane'nin ekibi Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi.
Signal-Iduna Park'ta oynanan maçı ev sahibi ekip Borussia Dortmund 1-0 kazanırken, gol 10. dakikada kaptan Marco Reus'un ayağından geldi. Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Salih Özcan, maç kadrosunda yer almadı. Konuk ekip Bayer Leverkusen'de 90+2'de kaleci Lukas Hradecky kırmızı kart gördü.
Borussia Dortmund'un Salzburg'dan transfer ettiği Alman futbolcu Karim Adeyemi'nin sakatlanarak 23. dakika oyuna devam edemedi ve yerini Thorgan Hazard'a bıraktı.
Bu sonuçla beraber lige 3 puanla başlayan Borussia Dortmund gelecek hafta Freiburg deplasmanına çıkarken, Bayer Leverkusen kendi evinde Augsburg'u konuk edecek.
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