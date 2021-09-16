Dortmund oyuncusu Bellingham, Mbappe'nin rekorunu kırdı
Borussia Dortmund oyuncusu Jude Bellingham, Kylian Mbappe’yi geride bıraktı ve Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste iki maçta gol atan en genç oyuncu oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş ilk maçına Borussia Dortmund karşısında çıktı.
Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Alman temsilcisi Borussia Dortmund 2-1 kazandı.
Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Bellingham ve 45+3. dakikada Haaland kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü ise 90+4. dakikada Montero'dan geldi.
OPTA verilerine göre Jude Bellingham,Beşiktaş karşısında kaydettiği golle Kylian Mbappe’yi (18 yaş 85 gün) geride bıraktı ve Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste iki maçta gol atan en genç oyuncu oldu. (18 yaş 78 gün).
Bellingham, bir önceki golünü ise geçtiğimiz sezonda Manchester City ile oynanan çeyrek final maçında atmıştı. Bellingham o gölü 17 yıl, 289 günlük iken atmıştı.
İngiliz kulübü Birmingham'ın altyapısında yetişen 2003 doğumlu Bellingham, 2020 yazında 23 milyon euro’ya Borussia Dortmund’a transfer olmuştu.
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