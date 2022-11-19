Dünya Kupası tarihinin en gollü turnuvası İsviçre'de

19 Kasım 2022 Cumartesi, 11:02

Dünya Kupası finallerinde bugüne dek en gollü geçen organizasyon 1954 İsviçre, en az gol atılan turnuva ise 1990 İtalya'da oldu.

İsviçre'de 1954 yılında gerçekleştirilen ve Türkiye'nin de katıldığı finallerde, oynanan 26 maçta 140 gol atıldı. Maç başına 5,38'lik ortalama ile Dünya Kupası tarihinin en gollü turnuvası yaşandı.

İtalya'daki 1990 Dünya Kupası'nda ise 52 maçta 115 gol atıldı. Maç başına 2,21'lik ortalama ile geride kalan 21 kupanın en az gollü turnuvası gerçekleştirildi.

BREZİLYA VE RUSYA'DA ORTALAMA YÜKSELDİ

Brezilya 2014 ve Rusya 2018'deki turnuvalarda, önceki üç organizasyona göre gol ortalamaları yükseldi.

64 maçta 171 golün atıldığı Brezilya'daki turnuva, 2,67 gol ortalamasıyla tamamlandı. Aynı maç sayısında 169 golün kaydedildiği Rusya'daki kupada ise 2,64 gol ortalaması yakalandı. 2010'da 2,26, 2006'da 2,30, 2002'de ise 2,51 gol ortalaması tutturuldu.

DÜNYA KUPALARI VE GOL ORTALAMALARI

Bugüne dek yapılan 21 Dünya Kupası organizasyonu, oynanan maç sayısı, atılan goller ve ortalamalar şöyle: