Dünya Kupası tarihinin en gollü turnuvası İsviçre'de

Dünya Kupası tarihindeki en gollü kupa, Türkiye'nin katıldığı 1954 İsviçre, en az gol atılan organizasyon ise 1990 İtalya oldu. 1954'te maç başına 5,38 gol atıldı, 1990'da bu sayı 2,21'de kaldı.

AA
19 Kasım 2022 Cumartesi, 11:02
Dünya Kupası tarihinin en gollü turnuvası İsviçre'de
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Dünya Kupası finallerinde bugüne dek en gollü geçen organizasyon 1954 İsviçre, en az gol atılan turnuva ise 1990 İtalya'da oldu.

İsviçre'de 1954 yılında gerçekleştirilen ve Türkiye'nin de katıldığı finallerde, oynanan 26 maçta 140 gol atıldı. Maç başına 5,38'lik ortalama ile Dünya Kupası tarihinin en gollü turnuvası yaşandı.

İtalya'daki 1990 Dünya Kupası'nda ise 52 maçta 115 gol atıldı. Maç başına 2,21'lik ortalama ile geride kalan 21 kupanın en az gollü turnuvası gerçekleştirildi.

BREZİLYA VE RUSYA'DA ORTALAMA YÜKSELDİ

Brezilya 2014 ve Rusya 2018'deki turnuvalarda, önceki üç organizasyona göre gol ortalamaları yükseldi.

64 maçta 171 golün atıldığı Brezilya'daki turnuva, 2,67 gol ortalamasıyla tamamlandı. Aynı maç sayısında 169 golün kaydedildiği Rusya'daki kupada ise 2,64 gol ortalaması yakalandı. 2010'da 2,26, 2006'da 2,30, 2002'de ise 2,51 gol ortalaması tutturuldu.

DÜNYA KUPALARI VE GOL ORTALAMALARI

Bugüne dek yapılan 21 Dünya Kupası organizasyonu, oynanan maç sayısı, atılan goller ve ortalamalar şöyle:

Tarih

Ülke

Maç

Gol

Ortalama

1954

İsviçre

26

140

5,38

1938

Fransa

18

84

4,67

1934

İtalya

17

70

4,12

1950

Brezilya

22

88

4

1930

Uruguay

18

70

3,89

1958

İsveç

35

126

3,6

1970

Meksika

32

95

2,97

1982

İspanya

52

146

2,81

1962

Şili

32

89

2,78

1966

İngiltere

32

89

2,78

1994

ABD

52

141

2,71

1978

Arjantin

38

102

2,68

1998

Fransa

64

171

2,67

2014

Brezilya

64

171

2,67

2018

Rusya

64

169

2,64

1974

Almanya

38

97

2,55

1986

Meksika

52

132

2,54

2002

Japonya-G.Kore

64

161

2,51

2006

Almanya

64

147

2,30

2010

Güney Afrika

64

145

2,26

1990

İtalya

52

115

2,21

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