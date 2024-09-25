Dursun Özbek'ten flaş Ali Koç göndermesi!

Yayınlanma: 25.09.2024 - 09:15

Güncelleme: 25.09.2024 - 09:15

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, HT Spor'da katıldığı canlı yayın sırasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a göndermede bulundu.

"BİR BAŞKAN 6 SENE ŞAMPİYON OLAMIYOR..."

"Türk futbolunda üslup sorunu olduğunu düşünüyor musunuz?"sorusunu yanıtlayan Dursun Özbek "Türk futbolunda üslup sorunu var. Şöyle ki, neticede spor kulüplerinin mücadele ettikleri yer sahanın içi. 11 kişi bir tarafa 11 kişi bir tarafa, ortaya bir top atıyorlar, birisi kazanıyor birisi kaybediyor. İş burada bitmeli. Büyük camiaların problemi şu; bir takım düşünün, bir başkan 6 sene şampiyonluk bekliyor olmuyor. O zaman seyirci, sosyal medya baskısı insanları başka bir tavra, söyleme, şekil sergilemeye itiyor. Gerginlik işte burada çıkıyor" dedi.

"NEDEN BOYNUNU KIRIYORSUN?"

Geçen sezon oynana derbinin ardından yaşanan olaylarla ilgili hatırlatma yapan Dursun Özbek "Düşünün biz bir maç oynadık. Geçen sezon sonuna doğru... Galatasaray - Fenerbahçe maçı. Sondan bir hafta evvel. Galatasaray 1-0 kaybetti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maç bittikten yani 1.5 saat sonra, 2 saat sonra Galatasaray Spor Kulübü Rams Park'a geliyor, oradaki insanları darp ederek içeri giriyor, sahaya çıkmak istiyor bilmem ne bilmem ne. Buna bir gerek var mı, niye yani! Maça gelmemişsin zaten. Galip geldin, bunun sevincini yaşa. Galatasaray Spor Kulübü Stadyumu Görevlisi'nin boynunu niye kırıyorsun? Hakemleri niye tokatlayın falan diyorsun, bunlara gerek yok!" ifadelerini kullandı.

"BU İKLİM KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Dursun Özbek ayrıca "Bu iklimden herkes şikayetçi, değişmesinin gereği var. Kabul edilebilir bir iklim değil. Onun için Galatasaray Spor Kulübü, bu konunun itidalle çözülmesi gerektiğini defalarca dile getirdi. Bu sezon inşallah benzer durumları yaşamayız. İnşallah geçmişte ders aldığımız olaylar tekrarlanmaz. Bu sezonda böyle bir beklenti içinde değilim. Fenerbahçe ile oynadığımız maçta sadece yöneticilerin bulunduğu yerde ufak tefek şeyler oldu. Saha içinde gerginlik olmadı." dedi.