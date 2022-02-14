Edin Visca, 3 yıl sonra bir ilki başardı
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 25. haftasında İttifak Holding Konyaspor’u 2-1 mağlup eden Trabzonspor’da galibiyetin mimarı Edin Visca, 3 yıl aradan sonra bir ilki başardı.
Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor’un düellosuna bordo-mavililerin devre arası transferi Edin Visca golleriyle damgasını vurdu.
Devre arasında Medipol Başakşehir’den transfer edilen yıldız oyuncu karşılaşmada attığı 2 golle galibiyetin mimarı oldu.
PUCHACZ KRAMPONUNU ÖPTÜ
Maç bitiminde takım arkadaşlarıyla birlikte kolbastı oynayan ve galibiyetin tadını çıkaran Visca’ya, Puchacz ilginç bir şekilde teşekkür etti. Devre arasında transfer edilenTymoteusz Puchacz, 3 puanın sevinciyle galibiyetin mimarı Visca’nın sağ kramponunu öptü. İkilinin renkli görüntüleri taraftarın beğenisini topladı.
3 YIL ARADAN SONRA BİR İLKİ BAŞARDI
Karşılaşmanın 13’üncü dakikasında Cornelius, 67’nci dakikasında Nwakaeme’nin asistlerinde topu sol ayağıyla filelere gönderen Boşnak yıldız, şampiyonluk yarışındaki takımına 3 maçta 9 puan kazandırdı. Trabzonspor’un 23’üncü haftada Galatasaray’a karşı 2-1, 24’üncü hafta müsabakası olan Kasımpaşa’ya karşı 1-0 galip geldiği maçlarda 1’er golü bulunan Visca, Konyaspor karşısında da fileleri havalandırarak 3 yıl aradan sonra bir ilki başardı.
Bordo mavili formayla çıktığı 5 maçta 4 gol atan Visca, tüm gollerini son 3 maçta kaydederek Başakşehir’de oynadığı dönem olan 2019 yılından sonra ilk kez üst üste 3 maçta rakip fileleri havalandırmayı başardı. Visca, 2018-19 sezonu Ocak ayından bu yana ilk kez, üst üste 3 maçta rakip fileleri havalandırmış oldu.
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