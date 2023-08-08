Emre Belözoğlu'ndan Luka Milivojevic açıklaması!

Yayınlanma: 08.08.2023 - 14:01

Güncelleme: 08.08.2023 - 14:01

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, takım isim hakkı için RAMS Global ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı.

Törende bulunan Emre Belözoğlu, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.

"TRANSFERLERİMİZ DEVAM EDECEK"

Emre Belözoğlu, “Hedeflerimiz var, bu hedefler doğrultusunda doğru oyuncular tercih etmeye çalışıyoruz. Arap yarım adasının yüksek bütçelerde oyunculara teklifler yapması, büyük takımların sansasyonel transferler yapması bizi geride kaldı gibi gösterse de doğru işler yapıyoruz. Önümüzde zamanımız var. Transferlerimiz olacaktır. Doğru şekilde takımı güçlendirmek önemli. Transferlerimiz devam edecek, çok oyuncu getirmek yerine en iyisini yapmaya gayret edeceğiz. Beklentimiz en az 2, olabilirse 3 oyuncuyu kadroya katmak. Çok değerli oyuncuları dahil ettik. Fiziksel olarak iyi bir kamp geçirdik. Bu sene haftada 1 maç oynayacağız. En kötü Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

"O RAKAMLARI KARŞILAYAMAYACAĞIMIZI SÖYLEDİK"

Emre Belözoğlu, “Luka Milivojevic’i transfer edeceğiniz iddia edildi. Bu transferde son durum nedir?” sorusuna, “Luka ile gerçekten 15-20 gün içinde görüşme gerçekleştirdik Rakamlar bizi zorlayıcı, elimizden geldiğince yaklaştık, o da gelmek istedi. Sonra Dubai’den teklif geldiğini söyledi. Burada artık oyuncunun kendi tercihi devreye giriyor. Biz o rakamları karşılayamayacağımızı söyledik. Oyuncu Dubai’ye imza atarsa bu süreç kapanmış olacak.” yanıtını verdi.