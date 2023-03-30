Erden Timur'dan 100 Milyon TL
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un, nisan ayındaki ödemeler için kulübe 100 Milyon TL kasa kolaylığı sağladığı öğrenildi.
Galatasaray'da 2015-17 yılları arasında başkanlık yapan Dursun Özbek, başarısız olduğu ilk döneminde yönetim içinden yeterli desteği alamamıştı.
Özbek'e ikinci döneminde futbolu emanet ettiği Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'dan maddi manevi destek geldi.
Timur'un, nisan ayında 400 milyon TL ödemesi bulunan sarı-kırmızılı kulübe bir süre önce 100 milyon TL kasa kolaylığı sağladığı ortaya çıktı.
Erden Timur'un başında olduğu NEF, stadın ve erkek basketbol takımının isim sponsoru konumunda.
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