Ergin Ataman: "Bizim için kabul edilebilir değil"

04 Mart 2022 Cuma, 08:46

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Beko'yu 84-79 yendikleri maçta ilk 32 dakikalık performanslarının galibiyeti getirdiğini söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan maçın ardından açıklamalarda bulunan Ataman, "Bizim için çok önemli bir derbiydi. Özellikle sıralama ve play-off'taki yerimizi garantilemek için çok önemli bir karşılaşmaydı." dedi.

Karşılaşmanın son 8 dakikalık bölümü haricinde performanslarından memnun olduğunu aktaran Ataman, "İlk 32 dakika çok iyi oynadık. Oyunu kontrol ettik, hücumda doğru tercihler yaptık, iyi savunduk ve son çeyreğe 16 sayı farkla girdik. Son çeyreğin başında da iyiydik ancak son 8 dakika kala hücumda tercihlerimiz kötüleşmeye başladı, oyun disiplininden koptuk ve savunma yapmayı bıraktık. Bu dönemde Fenerbahçe 31 sayı buldu ve geri geldiler. Soyunma odasında son 8 dakikadaki basketbolu bir kez daha oynayamayacağımı söyledim. Bu bizim için kabul edilemez bir basketbol. Sezonun başında kötü oyun kredisini harcadık ve bunu tekrar edemeyiz. Sezonu iyi bir şekilde bitirmek ve şampiyon olmak için kredimizi sezon başında bitirdik. Kendi oyunumuzu sergileyerek devam etmeliyiz." diye konuştu.

Ergin Ataman, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından Rus takımlarının THY Avrupa Ligi'ndeki maçlarının dondurulmasıyla ilgili şunları kaydetti:

"Olay artık 3 sıra yükselme, maç kazanma veya kaybetmenin dışına çıktı. Geçen haftaki bütün konuşmalarımda savaşın durdurulması gerektiğini söyledim ama bizi dinleyecek halleri yok. Bütün dünya şu anda savaşı durdurmaya çalışıyor. Ukrayna'da çok büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Siviller bombalar altında, çocuklar sığınaklarda, kilometrelerce yürüyerek ülkeyi terk etmeye çalışıyor. Böyle bir durumda sporu düşünmemek lazım. Rus takımlarında oynayan basketbolcular veya o takımlarda çalışan meslektaşlarım için böyle bir durumun olması çok üzücü. Her alanda Ruslara ceza verip dışarıda bırakıyorlar. Burada kararı verecek olanlar, Avrupa Ligi'nin üst düzey yöneticileri. Bu iş kısa süre içinde çözülmezse bu sezon Rus takımları olmadan devam edecek gibi. Futbolda, olimpiyatlarda, Formula 1'de benzer kararlar verildi. Biz, herhangi bir yükselme derdinde değiliz. Aldığımız son galibiyetlerle play-off'a gireceğiz. Kaçıncı sıradan girdiğimizin bir önemi yok. Hem savaş hem de Rus takımlarının dışarıda kalmasından dolayı üzgünüm. O takımlarda mücadele eden sporcular ve teknik adamların da bir suçu yok. Eminim onlar da çok üzülüyordur, bu insanlık dramının sona ermesi için çaba sarf ediyordur. Ancak olay bizim üzerimizde, dünyanın en büyük sorunu haline geldi."