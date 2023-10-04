Erik ten Hag'dan yenilgi sonrası itiraf!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Manchester United'da teknik direktör Erik ten Hag, mücadelenin ardından görüşlerini aktardı. Hollandalı hoca, "Zihinsel olarak bu seviyede bu hataları yapmamalısınız. Böyle cezalandırılırsınız. Hepimiz bu işin içindeyiz ve birlikte daha fazlasını yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.10.2023 - 10:27
Erik ten Hag'dan yenilgi sonrası itiraf!
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Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Galatasaray'a mağlup oldukları karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Hollandalı teknik direktör mağlubiyeti takım olarak hep birlikte üstlendiklerini belirterek, "Zihinsel olarak bu seviyede bu hataları yapmamalısınız. Böyle cezalandırılırsınız. Hepimiz bu işin içindeyiz ve birlikte daha fazlasını yapmalıyız" diye konuştu.

"RASMUS MUTLU OLABİLİR"

Takımın gelecek vaad eden forveti Rasmus Hojlund'un iki gol atmasıyla ilgili ise, "Rasmus'un iki harika golü için memnunuz ama maçı kazanamadık. Attığı goller yüzünden mutlu olabilir" sözlerini kullandı.


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