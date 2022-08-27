Erol Bulut: Futbolcularımı ve takımımı tebrik ediyorum

27 Ağustos 2022 Cumartesi, 09:00

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Antalyaspor'u 5-2 mağlup ettikleri maçı değerlendirdi.

Galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik eden Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, açıklamasında şunları söyledi: “Bugün iki bambaşka yarı izledik. İlk yarıya belki, maça iyi başlayan bir Gaziantep oldu. Ama golden sonra tamamen oyun disiplininden uzaklaşan bir Gaziantep vardı. Baskı yönlendirmede geç kaldık, tempomuz düştü, istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Ama tabii bunun nedeni Antalyaspor’du. Gerçekten ilk yarı iyi oynadılar, pas trafiğini iyi yaptılar. Nitekim 2-1 öne geçmiş oldular. İkinci yarıda hem sistem değişikliği hem üç futbolcu değişikliği oyunu bizim lehimize değiştirmeye yetti. Giren arkadaşlarımızın takıma katkıları gerçekten büyük oldu. Çıkan arkadaşlarımız, bugün pek iyi günlerinde değildi. Bu zaman zaman olabiliyor. Ama burada 5-2’lik bir galibiyet aldığımızdan dolayı havalara uçmayacağız. Ayaklarımızın yere basması lazım. Daha eksiklerimiz, hatalarımız var. Zamanımız da var, bir dahaki maça kadar. Bu eksiklikleri gidermeye çalışacağız. Ama futbolcularımı ve takımımı tebrik ediyorum."



