Erol Bulut: "O kişi karaktersizliğini gösterdi"

04 Mart 2022 Cuma, 08:41

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a uzatma bölümlerinde 2-1 mağlup olan Gaziantep FK'nın teknik direktörü Erol Bulut, "Maç her iki takım için de gidip geldi. Öne geçme durumumuz vardı ama bunu başaramadık." dedi.

Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün hem stattaki taraftarların hem de televizyon karşısında olan izleyicilerin 120 dakika tempolu güzel bir maç izlediğini söyledi.

Maçta kendilerinin de tur atlayabilecek pozisyonlar yakaladıklarını ancak rakiplerinin bu konuda daha şanslı olduğunu ifade eden Bulut, "Maç her iki takım için de gidip geldi. Öne geçme durumumuz vardı ama bunu başaramadık. 1-0 geriye düştük. Sonra 1-1'i yakaladık. Ama uzatmalarda rakibiz 2-1 öne geçti. Onları tur atladıklarından dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Başka bir konuya değinmek istediğini anlatan Bulut, şöyle devam etti:

"Bizim dönemimizde (Alanyaspor teknik direktörlüğü dönemi) kadro dışı bıraktığımız bir futbolcu vardı. Bugün ne kadar haklı olduğumuzu hem bize hem de futbol kamuoyuna bir kez daha ispat etti. İsmini buradan açıklamak istemiyorum. 20 yıl profesyonel top oynadım. Onun dışında yardımcı hocalık yaptım ve dört sene teknik direktörlük yaptım. Çok insanlar gördüm, futbolcular gördüm, çalıştım. Çok karakterli futbolcular oldu ama bir futbolcu karaktersizliğini bu kadar ön plana çıkarır. Onu da bugün söylemek istedim."