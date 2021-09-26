Ersun Yanal'dan Türk futbolu ile ilgili çok konuşulacak 'iflas' açıklaması

Deneyimli teknik adam, "Türkiye, Avrupa'nın en yaşlı ve en çok transfer yapan liglerinden biri. Bunu karşılayacak ekonomik güce sahip değiliz. Türk futbolunun geldiği nokta ortada. İflas ettik. Bu iflasın sonucunda sonuç odaklı değil sonuçlara odaklı davranmak gerekiyor. Skor tabii ki önemli ama genç oyuncular, geleceğin kontrol altına alınması ve yönetilebilir bir takım yaratmak" dedi.

Antalya'nın dünyanın futbol merkezlerinden biri olmaya aday olduğuna işaret eden Yanal, "Antalya kenti yılda 2 bin takımın geldiği önemli bir merkez. Organizasyon becerisi çok yüksek. Bu fırsatları ve olanakları kullanabilecek yönetim şekli bize büyük bir kazanç sağlar. Biz yönetim kurulu ile yaptığımız planlamada bu riskleri alıyoruz. Bu riskleri alırken de genç oyuncularımızı kazanmak için çaba sarf edip Antalya'mızın geleceğini inşa etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.