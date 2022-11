Eski Fenerbahçeli Diego Ribas futbolu bıraktı

2014-2016 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen 37 yaşındaki Diego Ribas, Flamengo ile Avai arasında oynanan maçla birlikte aktif futbol kariyerini noktaladı.

Kariyerini noktaladığı maçın ardından açıklamalarda bulunan deneyimli futbolcu, "Futbol dünyasına her şey için teşekkür ediyorum. Flamengo, kariyerimin sona ermesini taçlandırdı. Bu yüzden yaşadığım her şey için şükran duyuyorum. Şimdi yeni bir macera başlıyor" ifadelerini kullandı.

2016 yılından bu yana Flamengo forması giyen Diego, maçın ardından 10 numaları formayı, şu anda 9 numara giyen Gabigol’e teslim etti.

NOSSO CAPITÃO! @ribasdiego10 pendura suas chuteiras neste sábado (12), e também foi recebido com festa no Maracanã, por tudo que fez com o Manto Sagrado! ©? #VamosFlamengo #FLAxAVA pic.twitter.com/9wOOonyHcW