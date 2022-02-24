EuroLeague'den flaş karar: Rus takımlarının maçları ertelendi
Rusya - Ukrayna krizi sonrası, EuroLeague yönetiminden flaş bir hamle geldi. EuroLeague'ten yapılan açıklamada Rus takımlarının maçlarının ertelendiği duyuruldu.
THY Avrupa Ligi, Rusya'nın, Ukrayna'ya askeri müdahalesi dolayısıyla Rus takımlarının bu hafta ülke içinde ve dışında oynayacağı basketbol maçlarını erteledi.
THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasına denk gelen aşağıdaki maçlar askıya alındı:
Bayern Münih - CSKA Moskova
Bitci Baskonia Vitoria-Gasteiz - UNICS Kazan
Zenit St Petersburg - Barcelona
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden takımlar, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gelişmeler nedeniyle yarın olağanüstü toplantı yapacak. Organizasyonun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, iki ülke arasında yaşananların yakından takip edildiği vurgulandı.
Euroleague Basketball Statement pic.twitter.com/TYo7JkNLay— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 24, 2022
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