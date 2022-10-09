Everton - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere Premier Ligi'nde Manchester United, deplasmanda Everton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.
Premier Lig'de 10. hafta heyecanı devam ediyor.
Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, deplasmanda Everton ile karşılaşacak.
EVERTON - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?
Goodison Park Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.
Zorlu mücadele beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Manchester United, ligin 9. haftasında deplasmanda karşılaştığı Manchester City'ye 6-3 mağlup olmuştu.
Everton ise Southampton deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.
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