Everton - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Ligi'nde Manchester United, deplasmanda Everton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
09 Ekim 2022 Pazar, 13:08
Everton - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Premier Lig'de 10. hafta heyecanı devam ediyor.

Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, deplasmanda Everton ile karşılaşacak.

EVERTON - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Goodison Park Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.

Zorlu mücadele beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Manchester United, ligin 9. haftasında deplasmanda karşılaştığı Manchester City'ye 6-3 mağlup olmuştu.

Everton ise Southampton deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.


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