Fatih Karagümrük açıkladı: Pesic 15 gün yok
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te, golcü futbolcu Aleksander Pesic şoku yaşanıyor. Son olarak Beşiktaş maçında sakatlanan ve tedavisini sürdüren Pesic'in bir kez daha sakatlandığını ve en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
VavaCars Fatih Karagümrük'te tedavisine devam edilen Sırp futbolcu Aleksandar Pesic'in 15 gün içinde takıma katılması beklendiği bildirildi.
Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Süper Lig'de 18 Ocak'ta Beşiktaş ile oynanan maçta sağ arka alt kas grubu ve kas zarında hasar meydana gelen Pesic'in 3-4 hafta olarak belirlenen tedavisinin Sırbistan'da özel fizyoterapisti tarafından yapıldığı belirtilerek, şöyle denildi:
"Oyuncumuz takımla birlikte saha çalışmaları başlarken, 11 Şubat'ta evinde her iki arka alt kas grubuna buz uyguladığı sırada sol diz dış tarafına fazla baskı yapması sonucu proneal sinir basısı gelişmiştir. Nöroloji hekimi tarafından değerlendirmesi yapılan oyuncumuzun 11 Şubat itibarıyla tedavi süreci 3-4 hafta olarak belirlenmiştir. Tedavisi sürmekte olan oyuncumuzun 15 gün içinde takıma katılması beklenmektedir."
Aleksandar Pesic Sağlık Durumu Hakkında pic.twitter.com/4xOXQ4ktua— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) February 21, 2022
İlgili Haberler
- Rennes, Sivassporlu Kerem Atakan Kesgin için resmi teklif yaptı
- Süper Lig'in 21. haftasından ertelenen Başakşehir-Konyaspor maçı yarın oynanacak
- Trabzonspor 'şampiyon' sloganlarıyla karşılandı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- Perseverance kaya örnekleri toplamaya odaklanacak
- Yeni bir galaksinin kalıntıları tespit edildi
- Trabzonspor çok farklı!
- Bir Zamanlar Çukurova izleyicilerine kötü haber
- ‘Birey’liğin yazındaki ağırlığı
- ‘Beş Benzemez’in çağrısı...
- Hemingway’i anlamak için
- Karialılar!
- 'Kronik ağrı sendromu psikolojiyi de etkileyebilir'
- Bu sorunlar inmeye neden olabilir