Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

18 Ocak 2022 Salı, 11:05

Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Beşiktaş, bugün VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Ligin 21. haftasında kendi sahasında Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup eden Beşiktaş, galibiyet serisi yakalamak istiyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'da başlayacak. Müsabakada Halil Umut Meler düdük çalacak. İki takım arasındaki mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK'ÜN MUHTEMEL 11'İ:

Viviano, Balkovec, Salih, Burak, Alpaslan, Jimmy, Emre, Adnan, Borini, Karamoh, Pesic

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ:

Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Pjanic, Ghezzal, Souza, Oğuzhan, Larin, Batshuayi

BEŞİKTAŞ GALİBİYET ARIYOR

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 7 karşılaşmada 3 galibiyet elde etti.

Bu dönemde, Yukatel Kayserispor (4-2), Göztepe (2-1) ve Gaziantep FK (1-0) karşılaşmalarından galibiyet ile ayrılan Beşiktaş, Kasımpaşa (1-1), Fenerbahçe (2-2) ve Çaykur Rizespor (2-2) mücadelelerini beraberlik ile tamamladı.

Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasından ise 1-0 mağlup ayrıldı.

DEPLASMANDA KAYIP

Beşiktaş, Süper Lig'de deplasmanda oynadığı 10 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alarak kötü bir görüntü çizdi.

Deplasmanda oynadığı 10 mücadelede 5 yenilgi alan Beşiktaş, 4 karşılaşmadan beraberlik ile ayrıldı.

İKİ İSİM GERİ DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta kart cezaları nedeniyle Gaziantep FK mücadelesinde takımlarını yalnız bırakan iki isim, cezalarını tamamlamaları sebebiyle VavaCars Karagümrük karşılaşmasında forma giyebilecek.