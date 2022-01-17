Son dakika | Beşiktaş'tan Welinton, Emirhan İlkhan ve Atiba için sakatlık açıklaması
Beşiktaş'tan Welinton Souza, Emirhan İlkhan ve Atiba Hutchinson'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Siyah-beyazlı kulüp, üç futbolcunun da Fatih Karagümrük maçı kadrosuna alınmadığını bildirdi.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Welinton Souza, Emirhan İlkhan ve Atiba Hutchinson’ın sağlık durumları hakkında bir bilgilendirme yayımladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre üç futbolcu da tedbir amaçlı olarak Karagümrük maçı kadrosuna dahil edilmedi.
İşte Beşiktaş'ın açıklaması
"Siyah-beyazlılarımızın Spor Toto Süper Lig’de Gaziantep FK ile oynadığı maçın ardından alt baldır adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Welinton Souza, Acıbadem Fulya Hastanesi’nde MR görüntülemesinden geçmiş, alt baldır adalesinde (soleus) kısmi yırtık ve kanama saptanan oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.
Ekibimizin dün gerçekleştirdiği çalışma sırasında ayağına aldığı darbe nedeniyle antrenmanı tamamlayamayan futbolcumuz Emirhan İlkhan’ın yapılan değerlendirmesinde, ayak bölgesinde kontüzyon ve ezilme yaralanması tespit edilmiş olup sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.
Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig’de VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maç öncesinde, uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Atiba Hutchinson’a sağlık ekibimiz tarafından risk analizi değerlendirmesi yapılmış, oyuncumuz yüksek riskli değerlendirildiğinden tedbir amaçlı olarak VavaCars Fatih Karagümrük maçı kadrosuna alınmamıştır."
Welinton Souza, Emirhan İlkhan ve Atiba Hutchinson’ın Sağlık Durumları Hakkında Bilgilendirmehttps://t.co/vkAYb7BZTX— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 17, 2022
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