Fatih Terim'den UEFA Kupası paylaşımı

17 Mayıs 2022 Salı, 09:06

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Fatih Terim, 2000 yılındaki UEFA Kupası zaferinin yıldönümünde Instagram hesabından bir paylaşım yaptı ve kupanın zaferini hatırlattı.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra sessizliğini koruyan Fatih Terim, sosyal medya hesabından Galatasaray'ın 17 Mayıs 2000 yılındaki UEFA Kupası zaferini paylaşarak "Nicelerine..." notuyla kutlama yaptı.

AYRILIĞI BÜYÜK OLAY OLMUŞTU

Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun ardından başkanlığa seçilen Burak Elmas, göreve başlar başlamaz Fatih Terim'i teknik direktör olarak duyurmuştu.

Sezon başında gençlik projesiyle yola çıkan Galatasaray'da işler yolunda gitmedi ve Terim ile yollar ayrıldı. Türkiye Kupası ve Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından Burak Elmas, Fatih Terim'le yolların ayrıldığını açıklamıştı. Terim'in yerine göreve Domenec Torrent getirilmişti.

BURAK ELMAS: DOĞRU KARARDI

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, geçtiğimiz gün yaptığı basın toplantısında Fatih Terim kararından pişmanlık duymadığını dile getirdi. Elmas, "Fatih Hoca konusunda doğru kararı, doğru zamanda verdiğimi düşünüyorum. Her ne kadar Fatih Hoca, ibrasızlık konusunda çalıştığını söylese de ben kendisini de koruma adına bu kararı almıştım.Fatih Terim döneminde Galatasaray ve Florya olarak iki ayrı kulübe bölünmüştük. Ayrılığın sebebi bu" ifadelerini kullanmıştı.