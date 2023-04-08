F.Bahçe Başkanı Koç, Portekizli hocaya kontrat sundu: Jesus'a 2 yıllık teklif

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'a 2 yıllık sözleşme teklif etti.

Hilmi Türkay
Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 10:24
F.Bahçe Başkanı Koç, Portekizli hocaya kontrat sundu: Jesus'a 2 yıllık teklif
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sezon sonu sözleşmesi bitecek teknik direktör Jorge Jesus’a "İki yıl daha beraber olalım. İstersen mayısta görüşürüz" teklifini yaptı Portekizli hoca daha önce kalması yönünde bütçe ve yetki konusunda tam sorumluluk verilmesini istemişti.

TEPKİLERİ SEVMİYOR

Jesus’un tribün tepkilerini sevmeyen bir yapısı var. Biliyorsunuz Kayseri kupa maçında başkan Ali Koç ve bazı futbolculara yapılan olumsuz eleştiriler karşısında teknik adam tribünlere dönüp "Sizler ne yapıyorsunuz?" diyerek tepki göstermişti.

Jesus, Benfica’nın başındayken kulüp başkanına yönelik eleştirilerden dolayı istifa etmişti. Portekizlinin yakın çevresi tribün tepkilerinin devam etmesi durumunda kalmayacağı görüşünde.

Willian Arao

ARAO’YU SORMUŞ

Jorge Jesus maç sırasında "Arao’ya neden bağırıyorlar?" diye sormuş. Yardımcıları hafta içinde futbolcunun Brezilya basınına yaptığı konuşmayı aktarmışlar. Hoca olup biteni 90 dakikanın içinde öğrenmiş anlayacağınız.



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