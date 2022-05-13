Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı, Galatasaray derbisini Kadıköy'de oynayacak
Fenerbahçe, 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nın 18 Mayıs'ta Galatasaray ile oynanacak derbinin yerini Ülker Stadı olarak belirledi.
Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 18 Mayıs'ta oynayacağı Galatasaray derbisini Ülker Stadı'nda yapacak.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 19 Yaş Altı Süper Ligi'nin 28. haftasından ertelenen derbi maçın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın bir gün öncesinde Kadıköy'de oynanacağı belirtildi.
Bilet hasılatın tamamının Fenerbahçe Futbol Akademisi'ne aktarılacağı maçın biletleri Fenerium ve Maraton Alt tribünleri için 10 lira, 1907 Tribünü içinse 500 liradan satılacağı aktarıldı. Maça gelemeyen taraftarların futbol akademisine destek olmak istemeleri durumunda 5 liradan satışa sunulan hatıra biletlerini Passolig üzerinden alabilecekleri kaydedildi.
Maça gelen taraftarlara tribünde Türk bayrağının da verileceği bildirildi.
18 Mayıs Çarşamba günü saat 19.00'da, U19 Takımımızın Galatasaray U19 Takımı ile karşı karşıya geleceği maçta takımımızı desteklemek için @ulkerstadyumu'nda buluşuyoruz!— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 13, 2022
https://t.co/g8mEvEom5b https://t.co/LZRGo2x0B6
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