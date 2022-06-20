Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis'ten ilk mesaj!

20 Haziran 2022 Pazartesi, 21:47

Fenerbahçe Beko'da başantrenörlük görevine getirilen Dimitris Itoudis, sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.

Yunan başantrenör, paylaşımında, "Büyük Fenerbahçe ailesine katıldığım için çok büyük onur ve heyecan duyuyorum. Bana şimdiden desteklerini gösteren müthiş taraftarlarımıza gönderdikleri mesajlar için şükranlarımı sunarım, hepsi benim için çok değerli. Hep birlikte, tarihi ve her zaman hatırlanacak başarılar elde etmek için elimizden geleni yapacağım. Hep beraber, en büyük Fenerbahçe…" ifadelerini yazdı.

İMZA TÖRENİ YARIN

Fenerbahçe TV’ye konuşan başantrenör Itoudis, “Buraya gelirken beklentilerin ve sorumluluklarımın farkındayım. Şu anda yapmak istediğimiz ilk iş, mümkün olan en iyi kadroyu ve takım ortamını yaratarak camiamızı ve taraftarlarımızı mutlu etmek olacak. Özellikle Fenerbahçe taraftarlarına büyük bir teşekkür göndermek istiyorum. Binlerce mesaj aldım. Hepsine cevap olarak “teşekkürler” diyorum. Yapmamız gereken çok iş var. Ben hiçbir zaman büyük laflar etmenin hayranı olmadım ama taraftarlarımızı anlıyorum, onların büyük beklentileri var. Bilmelerini isterim ki onların beklentileri, yürekleri ve istekleri; bizim için göreve dönüşecek. Onların bu isteğini karşılayabilmek için bizi daha çok çalışmaya itecek. Onların harika bir atmosfer yaratarak bizi desteklemelerini bekliyorum. Taraftarlarımızı, Başkanımız Ali Koç’u ve organizasyon içerisinde bu takımı ait olduğu yerlere tekrar taşıma yolunda en iyi takımı kurmak için büyük fedakarlıklar yapan herkesi gururlandırmak için üzerimize düşen her şeyi yapacağız” dedi.

İstanbul'a gelen Itoudis için 21 Haziran salı günü imza töreni düzenlenecek.