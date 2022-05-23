Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal veda etti: 'Birlikte başardık'

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, 5-0 kazanılan Yeni Malatyaspor maçı sonrası soyunma odasında futbolcularla vedalaştı.

cumhuriyet.com.tr
23 Mayıs 2022 Pazartesi, 09:36
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal veda etti: 'Birlikte başardık'
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Fenerbahçe, son dönemdeki başarılı performansıyla sıkıntılı geçen sezonu  2. olarak tamamladı. Bu başarıdaki en büyük pay sahibi, ligin ortasında takımı devralan İsmail Kartal oldu.

Fanatik'in haberine göre; tecrübeli teknik direktör, sezonun son haftasında 5-0 kazanılan Yeni Malatya mücadelesinin ardından oyuncularına duygusal bir konuşma yaptı. 60 yaşındaki çalıştırıcı, "Sizlerdeki değişim arzusunu, daha geldiğim ilk gün gördüm. Ben sadece dinamikleri harekete geçirdim. Bugüne kadar kazandığımız maçlarda sergilediğiniz duruş, dalga dalga yayıldı. Sarı-lacivertli renklere gönül veren herkesi yeniden hareketlendirdi. Biz, hep birlikte büyük bir iş başardık. Bu nedenle hepinize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

RAPORU TESLİM ETTİ

İsmail Kartal'ın, "Bana göre gelecek sezon şampiyonluğa yürüyecek bir takımın temellerini attık. Benim sözleşmem artık sona erdi. Sizin gibi ben de bekleyip neler olacağını göreceğim" diye konuştuğu kaydedildi.

Öte yandan Kartal'ın, takımla ilgili hazırladığı detaylı raporu yönetime teslim ettiği öğrenildi.


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