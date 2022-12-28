Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus için Portekiz iddiası

28 Aralık 2022 Çarşamba, 17:01

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un 1 yıllık sözleşme imzalaması nedeniyle sarı-lacivertli taraftarlar Portekizli hocanın takımdaki geleceğini merak ediyor.

Daha önce adı Brezilya Milli Takımı ile anılan Jorge Jesus için bu kez Portekiz Milli Takımı ihtimali gündeme geldi.

Fernando Santos'un Dünya Kupası sonrası Portekiz Milli Takımı'ndan ayrılmasının ardından ilk olarak gündeme Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho geldi. Ancak Jose Mourinho'nun Roma'da devam etmek istediğini ve şu an için Portekiz Milli Takımı'nı düşünmediğini, menajeri Jorge Mendes aracılığıyla bildirdiği vurgulandı.

PORTEKİZ İÇİN ÜÇ ADAY

Portekiz Futbol Federasyonu yetkililerinin Jose Mourinho'dan olumsuz bir cevap gelmesinin ardından arayışlara başladığı ortaya çıktı. Portekiz'in önde gelen gazetelerinden Record, milli takımın gündeminde üç isim olduğunu duyurdu.

Record'a göre federasyon yetkilileri, Wolverhampton Teknik Direktörü Bruno Lage, U21 Milli Takım Teknik Direktörü Rui Jorge ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'u gündeme aldı.

Fenerbahçe ile bir yıllık sözleşmesi imzalayan 68 yaşındaki deneyimli teknik direktör, Portekiz Futbol Federasyonu'nun öncelik verdiği isim olarak haberde yer aldı.

JORGE JESUS'UN YANITI MERAK KONUSU

Öte yandan Record'de yer alan haberde, Portekiz Futbol Federasyonu'nun bu arayışını yakından takip eden Jorge Jesus'un milli takıma sıcak baktığını ve görüşmeye hazır olduğunu yetkililere bildirdiği iddia edildi.

Fenerbahçe ile sezon sonuna kadar sözleşmesi devam eden ve sarı-lacivertli yöneticilerin sıkça mutlu olduğunu söylediği Jorge Jesus'un bu iddialar üzerine nasıl bir açıklama yapacağı merakla beklenmeye başlandı.