Fenerbahçe'de Altay Bayındır problemi
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de performansı nedeniyle eleştirilen kaleci Altay Bayındır ile yeni sözleşme imzalama konusunda anlaşma zemini bulunamadığı iddia edildi.
Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan kaptan Altay Bayındır konusunda belirsizlik sürüyor.
Özellikle Galatasaray ile oynanan derbide gösterdiği performans nedeniyle taraftarların hedefinde olan milli kaleci ile görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor. Ancak Fenerbahçe yönetimi ile Altay Bayındır'ın istediği rakamlar arasında büyük farklılıklar dikkat çekiyor.
ARADAKİ FARK TAM 12 MİLYON LİRA
Takvim'in haberine göre sarı-lacivertlilerin kalesini koruyan yıldız oyuncu, yönetimden yıllık 30 milyon lira istedi. Fenerbahçe yönetimi ise yeni sözleşmede yıllık 18 milyon liraya kadar çıkabileceğini oyuncu tarafına iletti. Görüşmeler halen sürüyor ancak iki rakam arasındaki farkın kısa süre içinde kapanması beklenmiyor.
NAVAS VE HANDANOVIC İDDİASI
Fenerbahçe'nin Altay Bayındır ile sözleşme yenileme çalışmaları sırasında ortaya transfer iddiaları da atıldı. Sarı-lacivertlilerin bu süreçte Fransız ekibi PSG'nin dünyaca ünlü kalecisi Keylor Navas'ı gündeme aldığı iddia edildi. Hatta başka bir iddiaya göre Fenerbahçe, Inter ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 38 yaşındaki eldiven Samir Handanovic ile görüşüyor.
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