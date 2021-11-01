Fenerbahçe'de Mesut Özil, takım arkadaşlarına uyarıda bulundu

01 Kasım 2021 Pazartesi, 15:37

Süper Lig'in 11. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olarak ligde üst üste 3. yenilgisini alan Fenerbahçe'de Mesut Özil belirsizliği yaşanıyor.

Konya'da 3 futbolcusunu da sakatlığa kurban veren sarı-lacivertlilerde Mesut Özil'in son durumuyla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.

Sarı-Lacivertliler dün, sakat olan Altay, Gustavo ve Valencia’nın durumlarıyla ilgili açıklama yaptı. Göz kapağından yaralanan Serdar Aziz’in ise takımdan ayrı bireysel çalışmalara başladığı duyuruldu. Ancak sakatlığı nedeniyle son anda Konya kafilesinden çıktığı açıklanan Mesut Özil’in son durumuyla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi. Kulübün paylaştığı antrenman fotoğraflarında da Mesut yer almadı.

Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil, antrenman sonrasında takım arkadaşlarını topladı ve konsantrasyon uyarısında bulundu.

Takımın kalitesinin son üç haftadaki skorlardan çok daha fazlasını gerektirdiğine değinen Kaptan Mesut Özil, takım arkadaşlarına birbirlerine destek olarak bir takım olarak bir an önce toparlanmaları ve sezon başındaki takım kimliklerine geri dönmeleri gerektiğini söyledi. Puan kayıplarının doğal olarak moralleri düşürdüğüne değinen Özil, “Hepiniz yüksek profesyonellik seviyesinde oyuncularsınız. İstediğimiz sonuçları alamadığımız bir 3 hafta geçirdik. Ancak yeniden kazanmaya başlamak bizim elimizde. Geçmişe takılı kalmadan önümüze bakmamız gerekiyor. Hepimiz bunun için hazırız” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli futbolcular, antrenmandan sonraki takım toplantısından ’hedef birliği’ motivasyonu ile ayrıldılar.