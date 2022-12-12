Fenerbahçe'de sakat oyuncuların son durumu belli oldu

12 Aralık 2022 Pazartesi, 22:40

Fenerbahçe, Antalya kampından sonra 1 günlük iznin ardından çalışmalarına devam etti.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde akşam saatlerinde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı. Ardından sahaya geçen sarı-lacivertli oyuncular; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

SAKATLARIN SON DURUMU

Sarı-lacivertli ekipte tedavi süreçleri devam eden futbolcular, günü bireysel özel program dahilinde yaptıkları çalışmalarla tamamladı. 25 Aralık'ta Trabzonspor ile oynanacak maça az kayıpla çıkmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerde tedavi süreçleri için sağlık ekibi seferber oldu.

Fenerbahçe’de bel ağrısı sebebiyle tedavi gören Altay Bayındır’ın hafta sonundan itibaren takımla çalışmalara katılması beklenirken, Rennes maçında bacağını kale direğine çarpan Luan Peres’in tedaviye olumlu yanıt verdiği ve birkaç hafta içinde takıma dahil olacağı öğrenildi.

ARDA GÜLER'İN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Sarı-lacivertli ekipte ciddi sakatlığı bulunan Joao Pedro’nun 2-3 ay tedavisinin sürmesi, dizinden bir sakatlığı bulunan Valencia'nın tedavisinin devam ettiği ve birkaç gün içinde takımla olması bekleniyor.

Ayak bileğinde burkulmadan dolayı bağlarında zedelenme bulunan Emre Mor'un yarınki idmanda takımla çalışmalara başlaması, dizinde travma tespit edilen Arda Güler’in ise tedavisini devam ettiği ve durumunun bir hafta içinde kesin netlik kazanacağı öğrenildi.

Kasığında 2'nci derece çekme belirlenen Alioski'nin 2 haftaya antrenmanlara başlaması beklenirken, sakatlığı bulunan Çağtay’ın ise tedavisinin tamamlandığı saha çalışmalarının ardından takımla çalışmalara başlayacak.