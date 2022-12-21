Fenerbahçeli futbolcu Michy Batshuayi İstanbulspor'u çok sevdi
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi'nin Türkiye'de en çok gol attığı takım İstanbulspor oldu.
Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi, ligde 5-2 kazanılan İstanbulspor maçında hat-trick yapmıştı. Michy Batshuayi, dün de sarı-siyahlıların kabusu oldu. 29 yaşındaki golcü, 34 ve 54. dakikalarda ağları sarstı.
AĞLARINI EN ÇOK SARSTIĞI RAKİP
Fanatik'in haberine göre Batshuayi için İstanbulspor, 2 maçta attığı 5 golle Türkiye kariyerinde ağlarını en çok sarstığı rakip oldu.
"TRABZONSPOR'U DA YENMEK İSTİYORUZ"
Yıldız futbolcu 90 dakikanın ardından verdiği demçte, "Defansif ve ofansif anlamda iyi oynadık. Hocamızın bizden istediklerini yapmaya çalışıyoruz. Trabzon deplasmanından da 3 puanla ayrılmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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