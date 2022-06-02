Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dirk Kuyt, Ado Den Haag'ın başına geçti

02 Haziran 2022 Perşembe, 13:56

Fenerbahçe'de 2012 - 2015 yılları arasında forma giyen Hollandalı futbolcu Dirk Kuyt'ın teknik direktörlük kariyeri resmen başladı. Hollanda 2. Lig ekibi Ado Den Haag, 41 yaşındaki Kuyt'ı takımın başına getirdi.

2018 yılında futbolu bıraktığı takım Quick Boys'da 1 yıl yardımcı antrenörlük yapan ve 2018 - 2020 yılları arasında Feyenoord U19 takımını çalıştıran Dirk Kuyt, yeni sezonda ilk kez A takım teknik direktörlük tecrübesi yaşayacak.

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De 41-jarige oefenmeester uit Katwijk tekent een contract voor één seizoen. — ADO Den Haag (@ADODenHaag) June 2, 2022

DIRK KUYT'IN FUTBOLCULUK KARİYERİ

Futbola Quick Boys altyapısında başlayan Dirk Kuyt, 1998 yılında transfer olduğu Utrecht'te kendisini gösterip 2003 yılında 1 milyon euro bonservis bedeliyle Hollanda devi Feyenoord'a transfer oldu.

Feyenoord'da da başarılı bir performans yakalayan Kuyt, 2004/2005 sezonunda gol kralı olup 2006'da Hollanda'da yılın futbolcusu seçildi.