Fenerbahçe'nin Maxi Gomez teklifi belli oldu: 8 milyon Euro ve bonuslar
Transfer çalışmalarında son aşamaya gelen Fenerbahçe forvet için yoğun mesai harcıyor. Sarı-lacivertliler son olarak, Valencia’dan Maxi Gomez için 8 milyon Euro bonservis teklifinde bulundu.
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe’de forvet konusunda görüşmeler hızlanıyor. Daha önce Başkan Ali Koç ve teknik direktör Jorge Jesus da forvet hattına takviye yapacaklarını ifade etmişti.
ANLAŞMA YAKIN
Fenerbahçe’nin Valencia'da forma giyen Uruguaylı futbolcu Maxi Gomez ile görüşmelerinde epeyce yol kat ettiği ve anlaşmanın çok yakın olduğu dile getirildi.
25 yaşındaki Uruguaylı forvetin Fenerbahçe’de oynamaya sıcak baktığı bildirildi. İspanyol kulübü ekonomik anlamda bütçede yer açmak ve AB dışı oyuncu kontenjanını azaltmak için Gomez’le vedalaşmayı planlıyor.
FENERBAHÇE 8 MİLYON EURO + BONUS TEKLİF ETTİ
Marca'nın haberine göre sarı-lacivertliler Uruguaylı golcü için 8 milyon Euro bonservis ve bonus teklif etti.
İspanyol basınında yer alan diğer haberlerde de Valencia’nın Maxi Gomez için 12 milyon Euro'luk bonservis beklentisi olduğu bildirildi. Gomez’in de sarı-lacivertlilerden yıllık 2.5 milyon Euro civarı bir maaş beklediği ifade edildi.
Maxi Gomez geçen sezon Valencia formasıyla 32 resmi maça çıkarken, 5 gol atıp 1 asist yapmıştı.
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