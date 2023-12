Ferdi Kadıoğlu'ndan itiraf: 'Fenerbahçe teklif yaptığında...'

Yayınlanma: 29.12.2023 - 12:07

Güncelleme: 29.12.2023 - 12:08

Fenerbahçe forması giyen milli yıldız Ferdi Kadıoğlu, Hollanda basınından Voetbal International'a açıklamalar yaptı.

Ferdi Kadıoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Sadece Türkiye'de değil, Fenerbahçe ile yurtdışında oynadığımızda da büyük desteği hissediyorsunuz. Türk Milli Takımı'nda ise bu destek kat be kat daha yoğun. Geçenlerde Berlin'de Almanya'ya karşı bir hazırlık maçı oynadık. Stadyumdaki 75 bin kişinin 60 bini Türk'tü. Normal değil, sanki evimizde oynuyormuşuz gibiydi, bu kadar çok vatandaşımız bizi destekliyordu. Özel bir deneyim."

"TRANSFERLE İLGİLENMİYORUM"

"Hakkımda çıkan transfer haberlerinin bu kadar pozitif olması güzel ama ben transferle değil esas olarak Fenerbahçe ve bu sezonla ilgileniyorum. Ligde şampiyon olmak, kupayı kazanmak ve Avrupa'da performans göstermek istiyoruz, önemli olan bu. Ondan sonra da Avrupa Şampiyonası geliyor. Bunlar her gün üzerinde çalıştığım somut şeyler, sonrasına bakarız."

"SPOR ANNEMDEN, FUTBOL BABAMDAN"

"Spor küçük yaşlardan beri içimdeydi. Annem hala dans dünyasında aktif; eskiden profesyonel bir balerindi. Zorlu bir dünyada çok fazla rekabetle en üst düzeyde performans sergiliyordu. Spor için yaşama disiplinini ondan, futbol sevgisini de babamdan aldım. Çocukken tenise karşı da büyük bir yeteneğim vardı ve onu da üst düzeyde oynadım. Ülkenin her yerinde turnuvalara katıldım. Küçük bir çocuktum ve omzumda o büyük tenis çantalarından biriyle spor merkezine giderdim. Sonunda futbol ve tenis arasında bir seçim yapmak zorunda kaldım, çünkü bir kombinasyon artık mümkün değildi ve seçimim futboldan yana oldu."

"FENERBAHÇE ÇOK BÜYÜK BİR ADIMDI"

"Fenerbahçe transfer teklifi yaptığında aslında hemen fark ettim: 'Bu eşsiz bir fırsat, bunu değerlendirmeliyim.' Phillip Cocu Fenerbahçe'de teknik direktördü ve bu doğal olarak bana ekstra cazip geldi. Ne yazık ki bu durum uzun sürmedi çünkü birkaç ay sonra kulüp onunla vedalaştı. Tabii ki çok büyük bir adımdı. Henüz ergenlik çağındaydım ve birden kendinizi Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birinde, İstanbul gibi bir metropolde buluyorsunuz. İlk sezonumda tek bir maça çıktım, o da kupadaydı. Sadece bir maç. Bu benim futbola girişim hakkında yeterince şey söylüyor.

"ASLA PES ETMEDİM"

"Sadece zamana ihtiyacım vardı. Ama aynı zamanda gidişatı sadece kendimin değiştirebileceğini de çok iyi biliyordum. Kendime yatırım yapmaya başlamalıydım, çok daha güçlü olmalıydım. Teknik ve taktik olarak temelim iyiydi, bunu her gün antrenman sahasında görüyordum, sadece hala bir çocuğun vücuduna sahiptim. Daha da güçlenmem gerekiyordu ve bunun için çalışmaya başladım. Spor salonunda çok fazla antrenman yaptım ve güçlendiğimi hissettim. Zamanımın geleceğine ikna olmuştum ve sonra ailemden aldığım zihniyetime geri döndüm. Eğer bir şeyi başarmak istiyorsanız, onun için yaşamalı ve pes etmemelisiniz. Ben de öyle yaptım ve sonuçta Fenerbahçe'de şans yakalamayı başardım".

"PEREIRA BENİ KANAT BEK OYNATTI"

"Portekizli bir teknik direktörümüz vardı, Vitor Pereira, üç savunma oyuncusu ve iki kanat bekiyle oynamaya başladı. Beni kanat bek pozisyonunda denedi ve aslında işler bir anda oldukça iyi gitti. Elbette kafamdaki bir düğmeyi değiştirmem ve buna gerçekten alışmam gerekti ama gittikçe daha iyi olduğumu hissettim. Bu rolde defansif olarak var olmanız gerekiyor ama topa sahip olduğunuzda hücum etmek için ileri de çıkabiliyorsunuz. Bu kombinasyonu hemen sevdim."

"BÜYÜK BİR DEĞİŞİM OLDU"

"Pereira'dan sonraki teknik direktörler benim 4-3-3 sisteminde kanat savunucusu olarak da takım için önemli olabileceğimi gördüler. Bu gerçekten de büyük bir değişimdi, çünkü birkaç yıl öncesine kadar bunun mümkün olduğunu düşünmüyordum, ancak bu sadece futbolda işlerin garipleşebileceğini gösteriyor. Ayrıca topu alıp hemen ardından hücumda faydalı olup olamayacağımı görmek bana gerçek bir heyecan veriyor."

"TADIC İLE FELEMENKÇE KONUŞUYORUZ"

"Dusan Tadic sol kanat oyuncusu olarak önümde oynuyor. Bu sezon futbol oynamak harika, birlikte iyi bir uyum yakaladık. Birbirimizle sık sık Felemenkçe konuşuyoruz, özellikle sahada birbirinizi hızlı bir şekilde anlayabilmeniz gerekiyor, o yüzden bu şekilde iletişim kurmak güzel. Dusan inanılmaz bir futbolcu, çok güçlü ve iyi, gerçekten bir lider ve futbol açısından topu tutma konusunda iyi, bu da birlikte tehlikeli olmak için sık sık bağlantı kurabileceğim anlamına geliyor."

A MİLLİ TAKIM TERCİHİ

"Bir noktada üç ülke seçebilirdim: Türkiye, Kanada ve tabii ki Hollanda. Bir genç olarak, Hollanda Ümit Milli Takımı'nda Erwin van de Looi yönetiminde forvet olarak oynamadan önce Hollanda'nın beş farklı genç milli takımında oynadım. Hangi milli takımı seçeceğimi çok düşündüm ve çevremdeki insanlarla da bu konuyu konuştum. Her iki ülke de benim için çok değerli. Final turnuvalarında hem Türkiye'yi hem de Hollanda'yı destekliyordum. Sadece kim oynaması gerekiyorsa o oynardı ve genellikle ikisinden biri orada olmazdı, bu da işimi kolaylaştırırdı. Ama şimdi seçim yapmak zorundaydım ve sonunda Türkiye'yi tercih ettim. Bundan bir an bile pişmanlık duymadım. İyi hissettiriyor ve Türk milli takımıyla şimdiden birçok harika an yaşadım. Önümüzdeki yaz Almanya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası ise en önemli anlardan biri olacak. Bunu dört gözle bekliyorum."

"ZİRVEDE OYNUYORUM, BAŞARISIZ OLAMAM"

"Zirvede oynuyorum ve bu nedenle başarısız olamam. Ama beni yanlış anlamayın, her şeyin gidişatından çok memnunum. Türkiye'deki macera için genç yaşta her şeyi geride bırakarak en kolay yolu seçmedim. O zaman zihinsel olarak güçlü olmanız ve yeriniz için savaşmanız gerekiyor. Bu işe yaradı ve bu yüzden bunu kendim için ideal bir rota olarak görüyorum."

"FENERBAHÇE, BÜYÜK AYRICALIK"

"Ve bazen şunu fark ediyorum: Yaşadığım şey normal değil. Burada, Fenerbahçe gibi böylesine büyük bir kulüpte ve bu kadar çok taraftarın önünde oynadığım için kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. Ama aynı zamanda daha da iyi olma ve daha fazla güzellik yaşama dürtüsü hissediyorum. 2024'te hedefim bu."