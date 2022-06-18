Filenin Sultanları, Sırbistan'a yenildi
FIVB Milletler Ligi'nin ikinci hafta etabında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan'a 3-2 mağlup oldu.
Brezilya'nın başkenti Brasilia'daki Nilson Nelson Spor Salonu'nda Türkiye ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, rakibine 25-19, 15-25, 20-25, 25-22 ve 15-13'lük setlerin ardından 3-2 yenildi.
Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci hafta etabı ilk maçında da ev sahibi Brezilya'ya 3-1 mağlup olmuştu. A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncü maçında pazar günü Almanya ile karşılaşacak.
Salon: Nilson Nelson Gymnasium Salonu
Hakemler: Rene Karina Noemi (Arjantin), Vera Mechan Walter Hugo (Peru)
Sırbistan: Lozo, Alexsic, Bjelica, Lazovic, Stevanovic, Mirosavljeviç (Busa, Mirkovic, Mirosavljevic, Jaksic )
Türkiye: Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt (Meryem Boz, Beyza Arıcı, Hande Baladın)
Setler: 25-19, 15-25, 20-25, 25-22, 15-13
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