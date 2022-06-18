Filenin Sultanları, Sırbistan'a yenildi

FIVB Milletler Ligi'nin ikinci hafta etabında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan'a 3-2 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
18 Haziran 2022 Cumartesi, 08:56
Filenin Sultanları, Sırbistan'a yenildi
Abone Ol google-news

Brezilya'nın başkenti Brasilia'daki Nilson Nelson Spor Salonu'nda Türkiye ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, rakibine 25-19, 15-25, 20-25, 25-22 ve 15-13'lük setlerin ardından 3-2 yenildi.

Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci hafta etabı ilk maçında da ev sahibi Brezilya'ya 3-1 mağlup olmuştu. A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncü maçında pazar günü Almanya ile karşılaşacak.

Salon: Nilson Nelson Gymnasium Salonu

Hakemler: Rene Karina Noemi (Arjantin), Vera Mechan Walter Hugo (Peru)

Sırbistan: Lozo, Alexsic, Bjelica, Lazovic, Stevanovic, Mirosavljeviç (Busa, Mirkovic, Mirosavljevic, Jaksic )

Türkiye: Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt (Meryem Boz, Beyza Arıcı, Hande Baladın)

Setler: 25-19, 15-25, 20-25, 25-22, 15-13


filenin sultanları FIVB Milletler Ligi Sırbistan türkiye ebrar karakurt
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler