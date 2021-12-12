Fluminense Başkanı, Felipe Melo ile anlaştıklarını açıkladı
Palmerias'tan ayrılan Felipe Melo'nun yeni takımı belli oldu. Fluminense Başkanı, Brezilyalı futbolcuyla anlaştıklarını açıkladı.
Adı uzunca bir süredir Galatasaray ile anılan ve teknik direktör Fatih Terim'in takımda görmek isteyebileceğini belirttiği Felipe Melo'nun yeni takımı belli oldu.
Süper Lig'de Galatasaray forması altında büyük başarılara imza atan ve sarı kırmızılı taraftarların gönlünde taht kuran Melo, son olarak Palmeiras forması giyiyordu. Kulübü ile Libertodores Kupası'nı kazanan Brezilyalı yıldızın sözleşmesi sona ermişti.
"MELO İLE ANLAŞTIK"
Fluminense Başkanı Mário Bittencourt, katıldığı ödül töreninde Felipe Melo ile anlaştıklarını belirtirken şu ifadeleri kullandı:
"Melo ile zaten bir ön anlaşma yaptık. Pazartesi günü resmi imzayı atacak. Felipe'nin transferi teknik ekibimiz tarafından değerlendirildi. 2021'in başında da istedik ama Palmeiras'ta kaldı. İlginçtir ki Palmeiras'taki 5 yılında en az oynadığı sezon ilk yılıydı. Yaşı ilerledikçe her sezon daha fazla süre aldı.
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