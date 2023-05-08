Fulham - Leicester City maçı ne zaman, saat, kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında deplasmanda Fulham ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 35. hafta heyecanı yaşanıyor.
Marco Silva yönetimindeki Fulham, kendi sahasında Dean Smith'in takımı Leicester City'yi konuk edecek.
FULHAM - LEICESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?
Craven Cottage Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
FULHAM - LEICESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Robert Jones'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Fulham, ligde oynadığı son maçta Liverpool deplasmanından 1-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.
Leicester City ise kendi evinde konuk ettiği Everton ile 2-2 berabere kalmıştı.
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