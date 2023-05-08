Fulham - Leicester City maçı ne zaman, saat, kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 08.05.2023 - 12:07

Güncelleme: 08.05.2023 - 12:07

İngiltere Premier Lig'de 35. hafta heyecanı yaşanıyor.

Marco Silva yönetimindeki Fulham, kendi sahasında Dean Smith'in takımı Leicester City'yi konuk edecek.

FULHAM - LEICESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?

Craven Cottage Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

FULHAM - LEICESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?



İngiliz hakem Robert Jones'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Fulham, ligde oynadığı son maçta Liverpool deplasmanından 1-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.

Leicester City ise kendi evinde konuk ettiği Everton ile 2-2 berabere kalmıştı.