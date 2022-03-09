Galatasaray, 20 yıl sonra Camp Nou Stadı'na çıktı
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında perşembe günü deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyla karşılaşacak olan Galatasaray, mücadele için son antrenmanını Camp Nou Stadı'nda yaptı.
Galatasaray, en son 13 Kasım 2002 tarihinde Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Barcelona ile oynadığı maç için çıktığı Camp Nou'ya yaklaşık 20 yıl sonra tekrar ayakbastı.
Teknik direktör Domenec Torrent yönetimine yapılan ve bir saat süren antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.
Galatasaray'da Barselona'ya getirilmeyen Arda Turan dışında takımdaki tüm futbolcular, antrenmana katıldı.
İspanya'nın önemli takımlarından Barcelona'ya karşı şimdiye kadar 8 maç oynayan Galatasaray, 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 yenilgi yaşadı.
Yaklaşık 20 yıl önce oynanan son maç Barcelona'nın 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlanmıştı.
Camp Nou'da perşembe akşamı saat 23.00'te tekrar sahaya çıkacak Barcelona ve Galatasaray'ın maçını Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.
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