Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA Avrupa Ligi maçı ertelendi

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA Avrupa Ligi maçı ertelendi.

AA
07 Ocak 2022 Cuma, 11:35
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA Avrupa Ligi maçı ertelendi
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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın 12 Ocak çarşamba günü Fransız ekibi Basket Landes ile deplasmanda oynayacağı Kadınlar FIBA Avrupa Ligi 11. hafta maçı, koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı takımda görülen koronavirüs vakaları nedeniyle müsabakanın FIBA Tıp Komisyonu'ndan uzmanlarla istişare edilerek ertelendiği, karşılaşmanın kesin tarihi ve saati ilerleyen günlerde açıklanacağı bildirildi.


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