Galatasaray Kulübünden 2024 Paris Olimpiyat Oyunları iddiası

24 Aralık 2021 Cuma, 16:16

Galatasaray Kulübünün, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na 24 sporcu gönderme hedefiyle hazırladığı "Selim Sırrı Tarcan Ağabeyin İzinde Paris'te 24 Galatasaraylı" projesinin tanıtımı yapıldı.

Nef Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına ikinci başkan Ali Polat Bengiserp, yönetim kurulu üyeleri Özgür Kalelioğlu ile Ozan Şener katıldı.

Toplantıda konuşan ikinci başkan Bengiserp, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları öncesinde ciddi bir iddiayı ortaya koyduklarını belirterek, "Galatasaray Kulübü olarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için bir iddia ortaya koymak istedik. Altı olimpik branş belirledik. Atletizm, yüzme, kürek, yelken, judo ve tekerlekli sandalye basketbol branşlarında 24 Galatasaraylı sporcuyu Paris'e göndermek için ciddi bir iddiaya giriyoruz. Bu kolay bir şey değil. Bugün yaşadığımız ekonomik zorlukların içinde daha da zor ama bizim bu projemizi destekleyecek sponsorlar arıyoruz." ifadelerini kullandı.

Özgür Kalelioğlu, yönetime gelmeden önce amatör branşlarla ilgili çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktararak, "Bu çalışmayı yaparken 2024'ü hedefledik. Bütün altyapıları değiştirdik. Altyapı sporcularımızı nasıl sıfırdan tekrar eğitebiliriz, geliştirebiliriz diye planlar yaptık. Akabinde de bütün ekiplerimizi yeniden yapılandırdık. Şu anda da yatırımlarımız devam ediyor." diye konuştu.

Ozan Şener ise sponsorluklarla ilgili detaylı bilgiler vererek, "Biz bunu milli duygularla yapıyoruz. Çeşitli sponsorluk paketleri hazırladık. Çok küçük bireysel rakamlardan başlayarak kurumsal şirketlerin tüm şubeye sponsor olabileceği düzeye kadar paketlerimiz var. Bu rakamlar, 500 avrodan 200 bin avroya kadar gidiyor. Galatasaray'ın futbol dışında bin 300 sporcusu var. Olimpik branşlarda ise 700'e yakın sporcumuz bulunuyor. Hedefimiz minimum 24 sporcu göndermek. İhtiyaçlar çok çeşitli oluyor. Sporcuların beslenmesinden ulaşımına kadar ilgilenilmesi gerekiyor. Sporcumuzu daha çok hedefine odaklayarak, başka konuları değil sadece sporunu düşünmesini istiyoruz. Hem bireyselde hem de kurumsalda ciddi destekler bekliyoruz." şeklinde görüş belirtti.

TMOK VE TAF'IN GÖRÜŞLERİ

Toplantıyı Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Türkiye Kürek Federasyonu İkinci Başkanı Murat Atay da yerinde takip etti.

Söz alan Gündoğan, Galatasaray Kulübüne ortaya koyduğu iddia için tebrik ederek, "Bu hedefin konması, sporcuların yanında olmanız ve onlara destek vereceğinizi açıklamanız çok önemli. TMOK olarak tebrik ediyoruz ve gönülden destekliyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Çintimar, spor basınını amatör branşlardaki sporculara daha fazla yer vermeye davet ederek, şunları kaydetti:

"Galatasaray Kulübüne 2024 Olimpiyatları'na 24 sporcuyla katılabilme hedefi belirlediği için sonsuz teşekkür ediyorum. Galatasaray'ın altyapısında ciddi bir atletizm birikimi var. TAF olarak diğer kulüplere destek verdiğimiz gibi Galatasaray Kulübümüzün atletizm altyapısına destek vermeye devam ediyoruz. Atletizmin tesisleri Türkiye'de her yerde var. Bunların tamamına yakını Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ait. Biz de bunları rahatlıkla kullanabiliyoruz. Bu proje, amatör yapıya sahip çıkmayla ilgili bir adım. Böyle bir adımın da Türk basınından atılmasını arzu ediyorum. Türk basını, köşesinde, sayfasında veya haber bülteninde bir amatör branşlara yer verirse eminim olimpiyatlara 100 kişiyle değil 300 kişiyle katılırız. Olimpiyat şampiyonu olan sporcumuzu bile bir hafta hemen unutuyoruz. Bunların basında yer bulması ben eminim ki genç çocuklarımızı çok daha fazla çekecek. Çünkü biz ne kadar çalışırsak çalışalım, kulüplerimiz ne kadar emek verirse versin siz onları parlatmadığınız sürece kimse onlara sahip çıkmıyor."

Murat Atay ise federasyon olarak böyle projeleri destekleyeceklerini belirterek, "Galatasaray Kulübünü böyle bir iddiayla ortaya çıkması ve bütün kulüplere örnek olması çok gurur verici. Federasyon olarak görevimiz milli formayı teriyle ıslatacak sporculara destek olmak. Galatasaray Kulübüne teşekkür ediyorum. Federasyonumuz adına her türlü desteği vereceğimizi iletmek istiyorum. Bütün kulüplerimizi destekleyeceğiz. İnşallah 2024'te sadece kürek sporunda bile 24'ün üzerine çıkmayı hedefliyoruz." diye konuştu.