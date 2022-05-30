Galatasaray'da düğmeye basıldı: 9 milyar TL'lik rapor

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 09:17

Galatasaray'da artık tüm gözler 11 Haziran'da yapılacak olan seçimli genel kurula çevrildi.

Hürriyet'in haberine göre, başkan adayları artık çalışmalarını hızlandırırken Dursun Özbek, seçilmesi durumunda Sportif A.Ş.'de görev yapacağını açıkladığı, Erden Timur önderliğinde önemli ve dikkat çekecek bir hamleye imza attı.

Kulübe verdiği sponsorluk destekleri ile dikkat çeken Timur'un önerisiyle sarı kırmızılılar gayrimenkul, dijitalleşme, mağazacılık başta olmak üzere birçok farklı alanda geliştirdikleri tüm projeler için Türkiye'nin en güvenilir, bağımsız değerleme kurumlarından fizibilite raporları çıkarıp bunları üyelerle paylaşma kararı aldı.

6 TAŞINMAZ İÇİN RAPOR HAZIRLANDI

Habere göre, Dursun Özbek ve ekibi 'Galatasaray'ın geleceği' adını verdikleri projeler için ayrı ayrı Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası'na resmen başvurdu ve fizibilite çalışması yaptırdı.

Bu projeler için de ilk rapor sarı kırmızılı kulübün gayrimenkulleriyle ilgili olarak çıktı. Riva, Florya Metin Oktay Tesisleri, Kemerburgaz başta olmak üzere, Mecidiyeköy'deki otel, Galatasaray Adası ve basketbol salonunun aralarında yer aldığı kulübün 6 taşınmazı ile alakalı Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası, yaptığı detaylı inceleme ve çalışmalar sonrasında düzenlediği raporu resmi olarak Özbek'e iletti.

LANSMAN YAPIP ÜYELERE ANLATACAK

Haberde, Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası'nın, Özbek ekibinin 'Gayrimenkul' dosyası altında sunduğu projelerden Galatasaray Kulübü'nün en az 8.5-9 milyar TL'lik gelir elde edebileceğini kaydettiği ileri sürüldü. Dursun Özbek ve ekibinin fizibilite raporu ile birlikte büyük bir lansman yaparak tüm detayları üyelerle paylaşacağı öne sürüldü.

Projelerde Basketbol Salonu, Galatasaray Adası ve Kemerburgaz tesis yatırımı olarak planlandığı kaydedildi. Florya, Riva ve Mecidiyeköy'deki otel projesinin ise mülkün geliştirilip satılması yönünde organize edildiği ileri sürüldü. Dijitalleşme başta olmak üzere diğer projeler için de yine fizibilite raporları üyelere aktarılacağı öğrenildi.