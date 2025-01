Galatasaray'dan flaş Victor Osimhen açıklaması! "Kendisi de Galatasaray'da kalmak istiyor"

Yayınlanma: 10.01.2025 - 17:42

Güncelleme: 10.01.2025 - 17:42

Galatasaray Sportif AŞ yönetim kurulu üyesi Nihat Kırmızı, Radyospor'da Özgür Sancar'a önemli açıklamalarda bulundu. Kırmızı, "Dışarıdan bir baktığında Galatasaray harika oynadığı dediği maçta bile biz performansımızı beğenmeyebiliyoruz. "Biz niye bu kadar kötü oynadık? diyebiliyoruz. Tüm bunlar Okan Buruk'la oyun standardımızı ne kadar çok yükselttiğimiz gösteriyor" dedi.

Nihat Kırmızı, "En çok puanı alan şampiyon olur. 'Ali Koç'un son 10 yılda aramızda 1 puan fark var, Galatasaray 5 kez şampiyon oldu' sözü objektif değil. Birkaç sezondur ligdeki takım sayısı değişiyor. Olaya öbür türlü bakarsanız yanlış hesap yapmış olursunuz. Yanlış hesap Bağdat'tan döner. Biz mesela ligi 13'üncü bitirmiştik. Puan ortalaması düştü. Bir sezon 1 puan farkla şampiyon olursunuz. Ertesi sezon 5'inci bitirirsiniz, birinci olan takımla aranızda 15 puan fark vardır. Fenerbahçe başkanı Fenerbahçe'nin görüşlerini savunmak için belli görüşlere sahip. Bunlara cevap vermek gerekmez. Hesap yaparken böyle yapılmaz. Şampiyonluklara böyle bakılmaz. Bir tam sezon içerisinde topladığınız puanlar sizi şampiyon yapıyor. Bir önceki sezon biz daha fazla puan almıştık, şampiyonluğu biz hakkettik gibi bir mantık olamaz" şeklinde konuştu.

BAŞAKŞEHİR MAÇI, YABANCI VAR

Başakşehir'le yapılacak lig maçını kazanacaklarını belirten Nihat Kırmızı, yabancı VAR hakemi kararını doğru bulduğunu belirterek, "Servet Yardımcı TFF başkanvekili iken, kendisinden VAR hakemlerinin yabancı olmasını talep etmiştik. 13. olduğumuz sezonda bu görüşümüzü söylemiştik. Ama sadece hakemleri değiştirmek köklü çözüm getirmez. Hakemlik eğitiminde çok eksiğiz. Hakemlerimizin çok iyi eğitim alması ve tecrübe kazanması gerekiyor. Önemli olan bunu başarmak. Belli bir süreliğine yabancı hakemler olmalı, hatta maçın hakemleri de yabancı olabilir. Ama tecrübe kazandıkları zaman Türk hakemlerine görev vermek gerekir. Hakemlerimizde şu anda yetersizlik var. Bu seviyeleri kaldıramıyorlar" dedi.

"GALATASARAYÎN CANI ÇOK YANIYOR"

Sarı-kırmızılı idareci, "En çok hakem hatası Türk futboluna yapıldı. Galatasaray'ın canı çok yanıyor. 13'üncü bitirdiğimiz dönemde hakemler bizi resmen katletti. Rakipler de hakemlerden şikayet ediyor. Ama kimin aleyhinde kimin lehine yapıldı tartışmasından çok, hakem müessesinin kurtarılması gerekir" ifadelerini kullandı.

Victor Osimhen'in gelecek sezonlarda da Galatasaray'da oynamasını canı gönülden istediğini belirten Kırmızı, "Gelmez denilen Icardi, Galatasaray'a geldi. Osimhen ve pek çok transfer için futboldan sorumlu yöneticilerimiz İbrahim Hatipoğlu, Abdullah Kavukcu çok çalışıyor. Osimhen'e sorsanız, kendisi de Galatasaray'da kalmak istiyor. Tabii ki sezon sonundaki şartlara bakmak gerekir" dedi.

Sportif AŞ yönetim kurulu üyesi Nihat Kırmızı, "Galatasaray her an transfer açıklaması yapabilir. Burak Elmas başkanlığındaki yönetimde ben de futbol şubesinde bulundum. Transfer yapmak gerçekten çok zor bir iş... Dışarıdan göründüğü gibi değil. Şu anda İbrahim Hatipoğlu önderliğinde Maruf Güneş ve Abdullah Kavukcu, Okan Buruk talepleri doğrultusunda çok yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Büyük bir çalışma var bu konuda. Dolayısıyla Galatasaray her zaman transfer açıklaması yapabilir" ifadelerini kullandı.