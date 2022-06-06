Galatasaraylı Marcao doğum gününde eşinin en büyük hayalini gerçekleştirdi!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Marcao ve eşi Pan Teixeria'nın en büyük hayali gerçek oldu. Evlendiklerinde maddi imkanlardan dolayı düğün yapamayan Brezilyalı oyuncu, doğum gününde eşi ile olan bu hayalini gerçekleştirdi.
Galatasaray'ın yıldız savunmacısı Marcao doğum gününü çok farklı bir şekilde kutladı. Evlendikleri zaman maddi imkanlardan dolayı düğün yapamayan Brezilyalı çift dün akşam nikah tazeledi. Aynı zamanda Marcao'nun doğum günü de kutlandı.
GALATASARAY TARAFTARININ SEVGİSİNİ KAZANDI
Marcao'nun eşi Pan Teixeria, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla taraftarın ilgisini çekmişti. Özellikle Marcao'nun kadro dışı kaldığı dönemde affedilmesiyle ilgili paylaşımları sosyal medyada gündem olmuştu.
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