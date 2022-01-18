Galatasaraylı yıldız oyuncu Albert Riera Florya’ya geri döndü

18 Ocak 2022 Salı, 17:28

Galatasaray Kulübü, teknik kadroyu oluşturmaya devam ediyor.

Ntvspor’un haberine göre, Galatasaray’da futbol oynamış İspanyol antrenör Albert Riera’nın Domenec Torrent’in ekibine katıldığı iletildi.



Fatih Terim ile 2020/2021 sezonunda antrenör olarak da çalışan Riera’nın, bu defa da Torrent için yardımcı hocalık görevini üstleneceği kaydedildi.



Haberde, Galatasaray yönetiminin Torrent’in ekibi için Türk antrenör arayışına devam ettiği iletildi.

İspanyol antrenör Albert Riera, 2011-2014 yılları arasında Galatasaray'da futbolcu olarak görev yapmıştı.