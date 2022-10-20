Gaziantep FK kupada farklı turladı! Gaziantep FK 4-0 Sarıyer

Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Gaziantep FK ile Sarıyer karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gazintep FK 4-0 kazanarak Türkiye Kupası'nda üst tura yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
20 Ekim 2022 Perşembe, 22:50
Gaziantep FK kupada farklı turladı! Gaziantep FK 4-0 Sarıyer
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Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Gaziantep ile Sarıyer kozlarını paylaştı. Mücadele 4-0'lık skorla Gaziantep FK, galibiyetiyle sonuçlandı.

Gaziantep FK'da galibiyeti getiren golleri Abdulkadir Parmak, Joao Figueiredo(2) ve Alexander Merkel kaydetti.

Gaziantep FK bu galibiyetle Ziraat Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran ekip oldu.


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