Gaziantep FK kupada farklı turladı! Gaziantep FK 4-0 Sarıyer

20 Ekim 2022 Perşembe, 22:50

Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Gaziantep ile Sarıyer kozlarını paylaştı. Mücadele 4-0'lık skorla Gaziantep FK, galibiyetiyle sonuçlandı.

Gaziantep FK'da galibiyeti getiren golleri Abdulkadir Parmak, Joao Figueiredo(2) ve Alexander Merkel kaydetti.

Gaziantep FK bu galibiyetle Ziraat Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran ekip oldu.