Gaziantep FK'ya koronavirüs şoku: Vaka sayısı 11'e yükseldi
Gaziantep Futbol Kulübü, 7 futbolcu, 1 antrenör ve 1 personelin Covid-19 testlerinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde koronavirüs şoku yaşanıyor.
Süper Lig'in 21. haftasında 14 Ocak Cuma günü Beşiktaş ile karşılaşacak Gaziantep'te 9 pozitif vakanın daha olduğu açıklandı.
Süper Lig ekibinden yapılan açıklamada, yapılan testler sonucu toplam pozitif vakanın 11'e yükseldiği belirtildi.
Gaziantep FK'nın açıklamaları şu şekilde:
"Profesyonel Futbol Takımımıza, Süper Lig'in 21. haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı öncesi yapılan Covid-19 testlerinde, 7 futbolcumuzun, bir antrenörümüzün ve bir personelimizin daha test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır.
Geçtiğimiz hafta yapılan Covid-19 testlerinde sonuçları pozitif çıkan 5 futbolcumuzdan 3'ünün test sonucu negatife dönmüştür.
Yapılan testlerle birlikte, takımımızda pozitif yaka sayısı 11Te yükselmiştir."
Covid-19 test sonuçları hakkında bilgilendirme; pic.twitter.com/sry015W4uM— Gaziantep FK (@GaziantepFK) January 13, 2022
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