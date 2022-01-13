Gaziantep FK'ya koronavirüs şoku: Vaka sayısı 11'e yükseldi

Gaziantep Futbol Kulübü, 7 futbolcu, 1 antrenör ve 1 personelin Covid-19 testlerinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
13 Ocak 2022 Perşembe, 11:41
Gaziantep FK'ya koronavirüs şoku: Vaka sayısı 11'e yükseldi
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde koronavirüs şoku yaşanıyor. 

Süper Lig'in 21. haftasında 14 Ocak Cuma günü Beşiktaş ile karşılaşacak Gaziantep'te 9 pozitif vakanın daha olduğu açıklandı.

Süper Lig ekibinden yapılan açıklamada, yapılan testler sonucu toplam pozitif vakanın 11'e yükseldiği belirtildi.

Gaziantep FK'nın açıklamaları şu şekilde:

"Profesyonel Futbol Takımımıza, Süper Lig'in 21. haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı öncesi yapılan Covid-19 testlerinde, 7 futbolcumuzun, bir antrenörümüzün ve bir personelimizin daha test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. 

Geçtiğimiz hafta yapılan Covid-19 testlerinde sonuçları pozitif çıkan 5 futbolcumuzdan 3'ünün test sonucu negatife dönmüştür. 

Yapılan testlerle birlikte, takımımızda pozitif yaka sayısı 11Te yükselmiştir."


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