Gaziantep FK'ya koronavirüs şoku: Vaka sayısı 11'e yükseldi

13 Ocak 2022 Perşembe, 11:41

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde koronavirüs şoku yaşanıyor.

Süper Lig'in 21. haftasında 14 Ocak Cuma günü Beşiktaş ile karşılaşacak Gaziantep'te 9 pozitif vakanın daha olduğu açıklandı.

Süper Lig ekibinden yapılan açıklamada, yapılan testler sonucu toplam pozitif vakanın 11'e yükseldiği belirtildi.

Gaziantep FK'nın açıklamaları şu şekilde:

"Profesyonel Futbol Takımımıza, Süper Lig'in 21. haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı öncesi yapılan Covid-19 testlerinde, 7 futbolcumuzun, bir antrenörümüzün ve bir personelimizin daha test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır.

Geçtiğimiz hafta yapılan Covid-19 testlerinde sonuçları pozitif çıkan 5 futbolcumuzdan 3'ünün test sonucu negatife dönmüştür.

Yapılan testlerle birlikte, takımımızda pozitif yaka sayısı 11Te yükselmiştir."